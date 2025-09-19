Teknoloji ve bilim tutkunlarını bir araya getirerek yenilikçi projelere ev sahipliği yapan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarışmalarda dereceye giren Milli Teknoloji Hamlesi'nin genç beyinlerini ödüllendirdi. Gençlere övgü dolu sözlerle seslenen Erdoğan, "Genç beyinlerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından organize edilen Teknofest 2025’e, 81 il ve 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13’üncüsü düzenlenen Teknofest 2025 İstanbul’un açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin coşkusunun kendisini umutlandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64 farklı yarışmada finale kalan 13 bin yarışmacıyı kutlayarak, ödül kazanan takımların başarılarının devamını diledi. Jüri üyeleriyle titiz değerlendirmeleri için teşekkür eden Erdoğan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Teknofest'in gençlerin teknoloji ve inovasyonla buluşmasının en güzel örneği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu coşku, Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor. Şunu bir defa öncelikle söylemek isterim. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor" dedi.

T3 Vakfı Başkanı ve Teknofest yönetimi adına Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına plaket takdimi sonrasında, yönetici ve katılımcı bakanlarla birlikte Teknofest pozu verdi.