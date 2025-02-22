Hem gündelik hayatta hem de profesyonel iş hayatında tekno-matematik okuryazar olabilmenin çeşitli olanaklar sağlayabileceği kaydedildi. Tekno-matematik okuryazarlığın (TmO) önemine dikkat çeken bilim insanları, TmO dersinin müfredata eklenmesi gerektiğini belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Bilim insanlarına göre bireylerin hayatlarında başarılı olabilmeleri için gerekli niteliklere sahip olmaları açısından tekno-matematik okuryazarlığı önemli bir unsur ve okullarda TmO dersi olmalı.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırmacıları tarafından hazırlanan “Matematik Okuryazarlığına Yeni Bir Bakış: Tekno-Matematik Okuryazarlık” isimli çalışmada, Türkiye’de de yeni bir kavram olan tekno-matematik okuryazarlığın tanımlanması ile eğitim sistemi içerisinde, işverenler ve alan yazında çalışma yürüten araştırmacılar açısından bir farkındalık yaratılabileceği ifade edildi. “Tekno-matematik okuryazarlığını tanımlamanın eğitimcilere ve politika yapıcılara kararlar verirken yardımcı olacağı(nın) umulmakta” olduğu belirtildi.

Başarılı olmak için tekno-matematik okuryazarlık şart

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Dr. Barış Demir, yüksek lisans öğrencileri Habibe Betül Ekici, Sema Zekiye Balı ve Şerife Uysal, tekno-matematik okuryazarlığının, kişinin teknoloji destekli matematik becerilerini kullanma yeteneği ile ilgili bir çağrışım olduğunu ifade ettiler. Bu çağrışım özellikle matematik alanıyla ilgili olmakla birlikte diğer bilim dallarını da içeriyor. Diğer okuryazarlık tanımlarından farklı olarak tekno-matematik okuryazarlık, teknoloji ve matematik alanlarındaki temel kavramları anlama, kullanma ve yorumlama gibi beceri alanlarını temsil ediyor.

Araştırmacılar tekno-matematik okuryazarlığın bireylerin gündelik yaşamlarında etkin bir şekilde hareket edebilmelerini sağlayacağını ifade etti. Dijital çağda önemli bir beceri olan bu okuryazarlık türü ile bireylerin kişisel ve profesyonel hayatta başarılı olmaları için gerekli olan niteliklere sahip olabileceği vurgulandı. Tekno-matematik okuryazarlık, matematiksel düşünme becerilerini geliştirme, veri analizi yapma, teknolojiyi etkinleştirme gibi unsurları içeriyor. Bu unsurlar sayesinde matematiksel kavramların da daha iyi anlaşılabileceği kaydedildi.

Müfredata tekno-matematik okuryazarlık dersi eklenmeli

Kocaeli Üniversitesi araştırmacıları, matematik ve teknolojinin kesişimine ilgi duyan bireylerin tekno matematiksel okuryazarlık olarak tanımlanan becerileri kazanmalarının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Gündelik hayatta, okulda ya da iş yerinde bu becerilere sahip olmanın bir avantaj olacağı ifade edildi.

Araştırmada, tekno-matematik okuryazarlığın müfredata eklenmesi konusunda şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencileri okullarda zorluklarla yüzleşmek ve talep edilen becerilerle donatmak için yükseköğrenim müfredatında TmO kategorisinin uygulanması önem taşımaktadır. Üniversitelerde matematik eğitiminin kökleri mesleki görevlere ve ürünlere dayandırılarak ve TmO temel öğrenme hedefleri arasında yer alabilir.”

Daha çok araştırma yapılması gerekiyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan çalışmada, tekno-matematik okuryazarlık kavramını tanımlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi.

Araştırmacılar, farklı yaklaşımlar ve bunların uygulamalarını içeren deneysel araştırmaların da yapılabileceğini belirtti. Makalede, yurtdışında yapılan çalışmaların katılımcılarını genellikle mühendislerin oluşturduğuna dikkat çekildi. Ülkemizde de benzer çalışmaların hem mühendislik eğitiminde hem de diğer branşlarda farklı değişkenler ve yöntemler kullanılarak yapılabileceğinin altı çizildi.