Belediyelerin hayvanlara ayırdığı ödenekler başka amaç için kullanılamayacak Belediyeler, bütçelerinden zorunlu pay ayıracak.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Belediyelerin hayvanların korunması ve bakımıyla ilgili harcamalarına ilişkin yeni esaslar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, belediyeler yıl bütçelerinden hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakım sağlamak için zorunlu pay ayıracak.

BELEDİYELER İÇİN ZORUNLU ÖDENEK

-İl ve ilçe belediyeleri, bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayıracak.

-Büyükşehir belediyeleri, bütçe gelirlerinin binde 3’ünü bu amaçla kullanacak.

-Ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak ve ilgili mali tablolarda gösterilecek.

FAZLA HARCAMA YAPAN BELEDİYELERE DESTEK

Kanun kapsamında ayrılması gereken tutarın üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcadıkları miktarın %40’ını Bakanlıktan geri alabilecek. Belediyeler, bu kapsamda yaptıkları harcamaları takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Bakanlığa resmi yazıyla bildirecek.

Bakanlık, belediyelerin taleplerini yerinde denetleyerek veya bilişim sistemleri üzerinden kontrol ederek düzenlemelerin doğru şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Bu yeni düzenleme ile belediyelerin sahipsiz hayvanlar için daha etkin çalışmalar yürütmesi ve bütçelerini bu doğrultuda düzenlemesi zorunlu hale getirildi.