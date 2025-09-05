Bu yıl 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yeni gönüllülerinin başvurularını bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) sonbahar dönemi gönüllü başvuruları başladı.

TEGV’de gönüllü olmak isteyenler başvurularını https://tegv.org/gonullu-ol adresinden gerçekleştirebilirler. 30 yılda 100 binin üzerinde gönüllüye ulaşan TEGV’e her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce gönüllü destek veriyor.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini çocuklara aktararak çocukların güçlü bireyler olarak yetişmesine destek oluyor. Çocuklar gönüllü ‘abla’ ve ‘ağabey’lerinin desteğiyle geleceğe hazırlanıyorlar. Çocuklara bilişim, okuma, matematik, fen, sanat ve İngilizce olmak üzere birçok farklı alanda etkinlikler hazırlayan TEGV’de bütün etkinlikler gönüllülerin desteğiyle hayata geçiriliyor. TEGV’in tüm faaliyetleri gönüllülerin özverili çalışmalarıyla hayata geçiriliyor. TEGV ailesinin bir parçası olan gönüllülerin destekleriyle çocuklar geleceğe hazırlanıyor. TEGV’de eğitim alan binlerce çocuk ileride kendileri de örnek aldıkları gönüllü ‘abla’ ve ‘ağabey’leri gibi TEGV’de gönüllü oluyorlar.

TEGV gönüllüleri, bir tebessümün dünyaları değiştirdiğine şahit olduklarını dile getirerek, gönüllü olmanın anlamını ve değerini, “Gönüllülük yapmanın ne demek olduğunu, teori düzeyinde biliyor ve çevresinde duymuş olan biriydim. Ta ki TEGV ile yolum kesişene kadar. Herhangi bir karşılığı olmadan, bu denli güçlü bağların kurulabileceğini, çocuklara destek olunduğunda yüzlerindeki oluşan o gülümsemeyi görmeyi, TEGV sayesinde deneyimledim.” sözleriyle dile getirdi.