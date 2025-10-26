Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) yeni öğrenim birimi Siirt’te hizmete girdi. Çocuklara ücretsiz nitelikli eğitim desteği sunacak Siirt Merkez Öğrenim Birimi’nde bilişim, okuma, matematik, fen, sanat ve İngilizce olmak üzere altı ana dalda etkinlikler gerçekleştirilecek.SİİRT (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” vizyonuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Siirt Merkez Öğrenim Birimi düzenlenen törenle kapılarını açtı.

390 metrekare kapalı alanı bulunan öğrenim biriminde Düşler Atölyesi, Okuma Adası, Etkinlik Odası-Kütüphane, Tasarım ve Beceri Atölyesi, gönüllü odası ve ofis bulunuyor.

Açılış törenine, Siirt İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve Prof. Dr. Tekin Şahin, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, Genel Müdürü Sait Tosyalı, Saha Yönetimi Müdürü Bülent Belin, İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, TEGV Kurtalan, Batman ve Midyat birim yöneticileri, gönüllüler, basın mensupları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı. Bahçelievler Mahallesinde yer alan birimde, yılda 1500’den fazla çocuğun yararlanması hedefleniyor.

Kahraman Şehit Er Özkanlı’nın Adı TEGV’de Ölümsüzleşti

Siirt Merkez Öğrenim Birimi’nde yer alan kütüphaneye, Şehit Piyade Er Özkan Özkanlı’nın adı verildi. Piyade Er Özkanlı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde şehit düşmüş, sonrasında kısıtlı imkânlarıyla ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olduğu ortaya çıkmıştı. Er Özkanlı’nın aziz hatırasını yaşatmak isteyen TEGV bağışçılarının katkılarıyla 55 çocuğun nitelikli eğitime erişmesine destek olundu. Şehit Özkan Özkanlı’nın ismi, artık TEGV çatısı altında büyüyen çocukların kalplerinde, başarılarında ve hayallerinde yaşamaya devam edecek.

TEGV gönüllüsü M. Sacit Erdem’in adı, Siirt Merkez Öğrenim Birimi Düşler Atölyesi’ne verildi.

Sacit Erdem 30 Ağustos günü İstanbul’dan motosikletiyle yola çıktı; 2 bin kilometre kat etti ve İtalya’ya ulaştı. 4-20 Eylül tarihleri arasında, yol arkadaşı Dr. Franca Serafini ile birlikte gerçekleştirdiği Dolomiti Dağları tırmanışında beş zirveye tırmanış yaptı. Bu tırmanış kapsamında başlattığı kampanya sayesinde, 350 TEGV çocuğunun nitelikli eğitime erişimine katkı sağladı. Erdem, 2018 yılında da Matterhorn Dağı’na tırmanmış; bu yolculuk sırasında düzenlediği bağış kampanyasıyla TEGV Mersin Öğrenim Birimi’ndeki çocukların eğitimine destek olmuştu.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, ‘TEGV Akademi’ ile ücretsiz dijital platformumuzu hayata geçirdiklerini belirterek, Çocuklar, bu platformda çocuk hakları, doğa ve çevre, bilim, sanat, matematik, spor, kodlama, sosyal duygusal öğrenme ve daha birçok konuyu öğrenirken; öğretmenler ve gönüllüler TEGV içeriklerine, ders içinde kullanabileceği uygulamalara, TEGV’de gönüllülük faaliyetlerine, gönüllülük bültenlerine, eğitim videolarına ulaşabiliyor.