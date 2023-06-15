Bayburtlu Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olurken, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise aynı komisyonun Başkanvekilliğine seçildi.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Sosyal Medya Paylaşımında:

( “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu birlikte inşa edeceğimiz bu yeni dönemde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin Tensipleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekilliği görevi tarafımıza tevdi edildi. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun.)

TBMM'de yapılan oylamalar sonucu ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu. Eski bakanlar kendi alanlarıyla ilgili komisyonların başkanları oldu. Eski Bakanlar komisyon başkanlıklarına getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, 28. Dönem’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına getirildi. Bilgin’in Başkanvekilliğine ise Prof. Dr. Orhan Ateş seçildi.

Yapılan oylamalar sonucu komisyonlara şu isimler başkan seçildi: Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi.