Saadet Partisi Kayseri Mahalli İdareler Başkanı Adnan Kenanoğlu, 2024 YKS tercihlerinde Kayseri’nin düşüşünü yaşam kalitesi ve sosyal eksikliklere bağladı; seferberlik önerdi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Kayseri Mahalli İdareler Başkanı Adnan Kenanoğlu, 2024 YKS yerleştirme tercihlerinde Kayseri’nin 29. sıraya gerilemesine dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi’nin akademik başarıda Türkiye’nin ilk 10’unda yer almasına rağmen, öğrencilerin artık sadece akademik kriterlere değil, yaşam kalitesi, sosyal imkanlar ve şehir politikalarına göre tercih yaptığını belirten Kenanoğlu, söz konusu düşüşün yalnızca üniversitelerle değil, tüm şehirle ilgili olduğunu vurguladı. Kenanoğlu, Kayseri’nin öğrenci şehri kimliğini zedeleyen unsurları sıraladı: yüksek yurt ve ev kiraları, sınırlı sosyal yaşam olanakları, esnafın öğrencilere yönelik fırsat sunmaması, belediyelerin kültürel destek eksikliği, KYK yurtlarındaki kapasite sorunları ve öğrencilerde aidiyet eksikliği.

ÇÖZÜM İÇİN SEFERBERLİK ÖNERİSİ

Kayseri’nin yeniden öğrenci şehri kimliğine kavuşması için topyekûn bir seferberlik gerektiğini savunan Kenanoğlu, valilik ve belediyelerin sosyal tesislerde öğrencilere yüzde 50 indirim, sosyal-kültürel etkinliklerin artırılması ve rehberlik merkezleri kurulmasını önerdi. Sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına “Öğrenci Dostu Esnaf” kampanyası, burs ve iş imkanı çağrısı yaptı. Kiralardaki spekülatif artışların denetlenmesini de talep etti.

Kenanoğlu, esnaf ve vatandaşlara seslenerek, öğrencileri müşteri değil misafir olarak görmeleri gerektiğini belirtti. Öğrenci kartına özel indirimli menüler ve sosyal alanlara erişimi kolaylaştıran uygulamaların yaygınlaşmasını isteyerek, “Kayseri sadece sanayi ve lojistik merkezi değil, bilim, kültür ve gençlik merkezi olmalı. Öğrenci olmayan şehirde kültür nefes alamaz, ticaret canlı kalmaz, gelecek şekillenmez. Gençliğe umut olmayan şehir, geleceğe yön veremez” dedi.