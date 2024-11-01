TBMM Spor Tesislerinde düzenlenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun yaptı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, dostluk ve dayanışmanın artırılması amacıyla düzenlenen “Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli 2024 Yılı Spor Etkinlikleri”, futbol turnuvası ile sürüyor.

TBMM Genel Sekteri Uzun, karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada, spor etkinlikleriyle Meclis personelinin motivasyonunu arttırarak, İdari Teşkilattaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre iki takım oyuncuları arasında centilmence bir mücadele olması temennisinde bulunan Uzun, futbol turnuvasına katılan tüm takımlara başarılar diledi. Uzun daha sonra karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı.

24 takımın 6 farklı grupta yer aldığı turnuvanın ilk maçında Çankaya Gücüyle, Alagöz Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabaka, Alagöz'ün 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık bir ay sürecek turnuvanın final karşılaşması 29 Kasım’da oynanacak.