TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile TBMM’de bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak toplantıda Kurtulmuş, Filistin'in AGİT PA toplantısında yer alması için teklifi sunacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için bütün dünyanın seferber olması lazım. Bütün dünyanın, özellikle İsrail'e destek olan ülkelerin ateşkesin kalıcı olması için garanti vermeleri lazım, onu desteklemeleri lazım." dedi.

AGİT PA Başkanı Kauma ve heyetini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Kauma ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve görüşmelerinde, bölgesel ve küresel konuları detaylı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. 2025’in, Helsinki Senedi’nin kabul edilişinin 50. yıl dönümü olduğunu dile getiren Kurtulmuş, küresel gelişmeler ve bölgede yaşanan fevkalade büyük türbülanslar çerçevesinde, Helsinki Senedi’nde yer alan maddelerin yerinde ve korunması gereken şartlar olduğunu belirtti.

“Ne yazık ki, başta ülkelerin egemenlikte eşitliği prensibi olmak üzere, bu prensiplerden bir çoğunun bugün yaşanan gelişmeler karşısında tarumar edildiği, maalesef bu prensiplerin ayaklar altına alındığı bir dönemden de geçiyoruz" diyen Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Helsinki Senedi’nde yer alan ve bütün insanlığın ortak meselesi olarak görülebilecek bu prensipler hayata geçirilir ve dünyada, ülkelerin egemen eşitliği prensibine, saldırmazlık prensibine dayalı, ülkelerin toprak bütünlüğünün temin edilmesi fikrine dayalı uluslararası bir sistem yeniden inşa edilebilir.” dedi.

"FİLİSTİN'İN AGİT PA TOPLANTISINDA YER ALMASI İÇİN TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ"

AGİT ve Türkiye ilişkilerini, parlamenter diplomasideki genel perspektiflerinin bir gereği olarak güçlendirerek sürdürdüklerini vurgulan Kurtulmuş, “AGİT PA, diğer çok taraflı parlamenter asambleler gibi, Türkiye'nin içinde yer aldığı ve her fırsatta tezlerimizi anlatabilmek, küresel sistemdeki paydaşlarımızla fikirlerimizi paylaşabilmek bakımından değerli bulduğumuz önemli bir uluslararası ilişkiler aracıdır. Bu çerçevede AGİT PA’nın sonbahar toplantısının önümüzdeki kasım ayında İstanbul'da yapılacak olması da önemlidir. Türkiye olarak bu toplantıya ev sahipliği yapacağız. Ayrıca Akdeniz'deki ülkelerin de bu toplantıya çağrılması kapsamında, Filistin Devleti'nin de bu toplantıda yer alması için teklifimizi sunacağız.” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kauma ile görüşmelerinde, başta Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi, İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları karşısında gelinen ateşkesin korunmasının temin edilmesi ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda görüş teatisinde bulunduklarını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna krizinin, hiç şüphesiz Avrupa için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu bildiklerini ama Rusya-Ukrayna meselesinin, iki ülke arasında bir çatışma olmanın çok ötesine geçtiğini ve bütün dünyayı yakından ilgilendiren, dünya barışını tehdit altında tutan yeni bir gelişme haline geldiğini belirten Kurtulmuş, bu çatışmanın mutlaka sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü prensibini esas alan, Ukrayna'nın egemenlik haklarını teminat altına alan, iki tarafın da rıza göstereceği onurlu bir barışın sağlanması mümkündür ve bu çerçevede Türkiye olarak her iki ülkeyle de temas kurabilen neredeyse yeryüzündeki yegane ülke olarak bundan sonraki süreçte de barış perspektifine destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Bu arada Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasının mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Kurtulmuş, ateşkese bir günde gelinmediğini, bunun için çok ağır bedeller ödendiğini söyleyen Kurtulmuş, 15 ay içerisinde en az 50 bin Filistinlinin hunharca öldürüldüğü bir soykırıma dünyanın şahitlik ettiğini ifade etti.

Kurtulmuş ve Kauma, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'teki alana karanfil bıraktı.

TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamlayan Kurtulmuş ve Kauma, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca, AGİT PA Başkanı Kauma ve heyetine onuruna yemek verdi.