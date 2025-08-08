Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı oldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı atandı.

TARSİM Başkanı Sayın Dr. Ahmet Bağcı, 1981 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İngiltere Middlesex Üniversitesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde doktora eğitimini gerçekleştirerek, Polis Akademisi ve TOBB ETÜ Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda uzman olarak çalıştı.

Sırasıyla; Sayıştay Başkanlığı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde çeşitli kademelerde görev aldı. Tarım Kredi Holding A.Ş.'de Genel Müdür Vekilliği, Gübre Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2022 yılında Avrupa Birliği Brüksel Müşavirliği görevine başladı. 22 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Sayın Dr. Ahmet BAĞCI, evli ve bir çocuk babasıdır.​