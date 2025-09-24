Kayseri Talas Belediyesi tarafından restore edilerek kültürel ve eğitim hayatına kazandırılan Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi yetimhane binasında faaliyetlerini sürdüren Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM), kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen merkezde, mimari taş ve mimari ahşap atölyelerinde verilen eğitimler, hem geleneksel el sanatlarının korunmasına hem de gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Kültür ve Sanat Etkinliği çerçevesinde TAREM Ahşap Atölyesi’nde uygulamalı bir çalışma gerçekleştirdi. Etkinliğe Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ile Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök de katılarak akademisyenlerle bir araya geldi.

Katılımcılar, hem geleneksel el işçiliğini deneyimleme hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunma fırsatı buldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarihi mekânların yeniden işlevlendirilerek eğitime, kültüre ve sanata kazandırılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bizim anlayışımızda belediyecilik sadece yol yapmak, park düzenlemek değil, aynı zamanda toplumun kültürüne, sanatına ve eğitimine katkı sunmaktır. Zincidere’deki bu tarihi binanın restorasyonunu yaparak TAREM’i hayata geçirdik. Bugün burada Kayseri Üniversitemizle birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmaları, geçmişin değerlerini geleceğe taşımamız için çok kıymetli bir adımdır. Bu iş birliği sayesinde hem gençlerimiz hem de akademisyenlerimiz geleneksel sanatlarımızı yakından tanıyor ve yaşatıyor.”

TAREM, düzenlediği eğitim ve etkinliklerle şehrin kültür-sanat hayatına canlılık katmaya ve gelecek kuşaklara miras bırakacak değerler üretmeye devam ediyor. Ayrıca buradan eğitim görenler uluslararası geçerli sertifika alarak iş bulma imkanına kavuşuyor