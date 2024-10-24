Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim' Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim'
Taner Tolga Tarlacı'dan haber var! Survivor Yasin duyurdu: Kasım ayında...
2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 18 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir dönem hem MasterChef'te hem de Survivor'da yarışan Yasin Obuz ise...Devamı için tıklayınız