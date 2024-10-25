Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait ihaleyle satışa çıkarılan 7 arsa ile 1 daire satıldı. Satışlardan elde edilen 158 milyon 132 bin liralık gelir, belediyenin yeni yatırım ve hizmetlerine kaynak olacak.KAYSERİ (İGFA) - Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihale sonucunda, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5 konut arsası, Reşadiye Mahallesi’ndeki 2 villa arsası ve Harman Mahallesi’nde yer alan 1 daire sahiplerini buldu.

“ALANA SATANA HAYIRLI OLSUN”

İhalenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, “Mülkiyeti Belediyemize ait olan konut arsaları ve daire satacağımız yerlerin ihalesini yapacağız. İhalemize katılan isteklilerimize teşekkür ederiz. Satışlarımız alana, verene, ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İhale sonucunda Başakpınar ve Reşadiye mahallelerindeki satışı yapılan konut ve villa arsaları ve Harman Mahallesi’ndeki daire ile birlikte toplam 158 milyon 132 bin lira gelir elde edildi.