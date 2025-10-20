Mücevher uzmanı Selami Hoşgör, mücevher seçerken, kalite, güvenilirlik ve tasarımı önceliklendirmenin önemini vurguladı. Regold'un eşsiz tasarımları ve yılların deneyimi, mücevher alışverişinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında.

İSTANBUL (İGFA) - Mücevher seçimi sadece estetik bir tercih değil; aynı zamanda kişisel tarzın bir yansımasıdır. Altının saflığı, işçiliğin titizliği ve parçaların özenle tasarlanması, doğru seçimi yapmak için önemli kriterlerdir. 1961’den beri mücevherde zarafeti ve ustalığı birleştiren Regold, altın koleksiyonlarında yılların deneyimi ve özgün tasarım anlayışıyla öne çıkıyor.

Mücevher uzmanı Selami Hoşgör, özellikle altın seçimi ve mücevher alışverişinde dikkat edilmesi gereken 10 temel noktayı paylaştı.

1. Önceliğiniz Kalite Olsun

Mücevherde en büyük yatırım kalitedir. Altının saflık derecesi, işçiliğin titizliği ve kullanılan malzemenin dayanıklılığı, uzun vadede hem şıklık hem de değer açısından fark yaratır. Kaliteli bir parça, yıllar geçse de hem estetik hem de manevi değerini korur.

2. Güvenilir ve Şeffaf Ürünler Tercih Edin

Alışveriş yaparken ürünün güvenilirliği ve şeffaf bilgi oldukça önemlidir. Malzemeler ve sertifikalar gibi detaylar, bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olur ve yatırımınızı güvence altına alır.

3. Modaya Değil, Zamanın Ötesine Yatırım Yapın

Her tasarım, zamana meydan okuyan detaylarla hayat bulur. Ustalıkla işlenen mücevherler, yalnızca dönemsel trendleri değil her dönemin zarafetini yansıtır. Özel olarak hazırlanan eşsiz parçalar, yıllar geçse de değerini koruyarak stilinizi tamamlar.

4. El İşçiliğini ve Tasarım Farklılığını Takdir Edin

Mücevherin değeri sadece malzemesiyle ölçülmez. Özenle işlenmiş detaylar ve benzersiz tasarım anlayışı, hem estetik hem de manevi değer taşır. Her parça, tasarım kimliğini yansıtarak sizde özel bir deneyim yaratır.

5. Günlük Hayatınızı Düşünün

Sık kullanılacak altın parçaların tasarımı, günlük yaşamda konforlu ve kullanışlı olmalıdır. Rahat takılıp çıkarılabilen, dayanıklı parçalar, hem şıklığı hem de uzun ömürlü kullanımı destekler.

6. Alım Öncesi Araştırma Yapın

Fiyat ve kalite araştırması yapmak, bilinçli alışverişin temelidir. Ürünleri önceden incelemek, piyasa değerini bilmek ve farklı seçenekleri karşılaştırmak, doğru yatırımı yapmanızı sağlar ve güvenli alışverişi destekler.

7. Altının Rengini Kişiliğinizle Eşleştirin

Sarı, beyaz veya roze altın… Ten rengi, stil ve kıyafetler, altın renginizi belirlemede önemli rol oynar. Doğru ton seçimi, mücevherin günlük kombinlerinize uyum sağlamasını ve kişisel tarzınızı tamamlamasını kolaylaştırır.

8. Bakım ve Temizlik İpuçlarını Öğrenin

Altın takılarınızın parlaklığını ve değerini korumak için doğru bakım şarttır. Düzenli temizlik, uygun saklama ve kullanım önerileri, mücevherin uzun ömürlü olmasını sağlar ve ilk günkü ışıltısını korumasına yardımcı olur.

9. Garanti ve İade Koşullarını Sorun

Satın alma öncesi mağazanın sunduğu garanti ve iade koşullarını öğrenmek, güvenli alışverişin temelidir. Bu bilgiler, hem yatırımınızın güvenliğini artırır hem de olası durumlarda rahat hareket etmenizi sağlar.

10. Hikâyesi Olan Parçaları Seçin

Bir mücevherin değeri, yalnızca malzemesiyle değil, taşıdığı anlam ve hikayeyle ölçülür.

Tasarımın ilham kaynağı, ışığın ve hareketin birleşiminden doğan yaşam enerjisi; bileği saran form, bu enerjiyi her gün yanınızda taşımanıza olanak sağlar.

Regold’un tasarım anlayışında her parça, eşsiz hikayelerden esinlenerek özenle hazırlanır; bu sayede her mücevher kendine özgü bir karakter taşır ve özel anlarınızı unutulmaz hâle getirir.

SELAMİ HOŞGÖR’ÜN TAVSİYESİ:

"Takı alırken acele etmeyin. Sizi temsil eden, ruhunuzu yansıtan parçayı bulduğunuzda zaten hissedersiniz. Regold’un özenle tasarlanmış altın tasarım kimliği, sadece bir aksesuar değil; hayatınızın bir parçası olur."