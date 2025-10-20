Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Gözcüler Evi’nde düzenlediği sosyal hizmet atölyeleri, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlarken dezavantajlı gruplar için de önemli bir sosyal alan oluşturuyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyeleri’nde farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik düzenliyor.

Çocuklar ve engelli bireyler için Görsel Sanatlar, Motor Beceri Gelişimi, Engelli Ergoterapi, Engelli Görsel Sanatlar, Satranç, Akıl Zeka Oyunları, Yaratıcı Drama, İngilizce, Matematiksel Düşünce, Ahşap Boyama, Quilling, Mozaik, Seramik, Kağıt Sanatları, Okul Öncesi Etkinlikleri ve Anne-Çocuk Atölyesi gibi zengin içerikli atölyeler gerçekleştiriliyor.

SANATLA EMPATİ VE YARATICILIK BECERİLERİ GELİŞİYOR

Atölyeler, çocukların sanat yoluyla empati kurma, özgüven kazanma ve yaratıcılıklarını ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanıyor. Dezavantajlı gruplara özel düzenlenen etkinliklerle de sosyal etkileşim, aidiyet duygusu, dikkat, el-göz koordinasyonu, odaklanma ve duyusal farkındalıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİ SEÇEN: “MATEMATİK ATÖLYESİNİN KENDİMİ GELİŞTİRMEME BÜYÜK KATKI SAĞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Öğrenci Yiğit Efe Seçen, “Gözcüler Evi’nde farklı sınıflar için verilen derslerden yararlandım. Matematik atölyelerine katılmak istedim. Matematik atölyesinin kendimi geliştirmeme büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Farklı yaş gruplarına hitap eden bu atölyeler için herkese teşekkür ederim.” dedi.

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ DÜLGER: “ÖĞRENCİLERİMİZİ HEM AKADEMİK HEM DE YARATICILIK ANLAMINDA DESTEKLİYORUZ”

Gözcüler Evi’nde Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapan Duygu Bilge Dülger, “3-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ile çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Engelli ve dezavantajlı gruplarımız içinde atölyelerimiz mevcut. Yaratıcı drama, görsel sanatlar, matematiksel düşünce atölyesi, İngilizce atölyesi, satranç, okul öncesi atölyelerimiz var. Öğrencilerimizi hem akademik hem de yaratıcılık anlamında destekliyoruz.”