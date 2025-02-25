Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetim kuruluşu belgesi ücretini belirledi.ANKARA (İGFA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek belge ücretinin 50 bin TL olması kararlaştırıldı.

Kararla birlikte belge yenileme ücretinin mücbir sebeplerle zayi edilmesi veya eskisi iade edilmek suretiyle yenilenmesinin talep edilmesi halinde 25 bin TL, terkin sonrasında yeniden yetkilendirilme veya belgenin zayi edilmesi sebebiyle eskisi iade edilmeksizin yenilenmesinin talep edilmesi durumunda 75 bin TL olarak uygulanması kararlaştırıldı.