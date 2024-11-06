Süper Loto bir kişiye, 5 milyon 430 bin 736 TL’lik ikramiye kazandırdı.İSTANBUL (İGFA)-  Süper Loto’da 6 bilen bir talihli büyük ikramiyeyi kazandı.

5 Kasım Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Bilecik Merkez’den oynayarak 6 bilen bir kişi 5 milyon 430 bin 736 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 12, 28, 39, 47, 55, 56 sayılarına isabet etti.

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Hatırlanacağı gibi, 22 Ekim’de gerçekleşen çekilişte bir talihliye çıkan 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiye, bugüne kadar Süper Loto tarihinde çıkan en büyük ikramiye olmuştu.