Sakarya Büyükşehir Şubat Kültür Takvimi’nin son programında Sakaryalılar müzik dolu bir akşam yaşayacak. 25 Şubat Salı günü düzenlenecek “Şarkılar ve Hikayeler” adlı dinleti programıyla kulakların pası silinecek. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek program saat 19.30’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri 25 Şubat Salı günü düzenlenecek “Şarkılar ve Hikayeler” adlı dinleti programıyla sona erecek.

Konserle veda

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak dinleti programında Kent Orkestrası, repertuarının en güzel eserlerini müzikseverler için çalacak. Orkestraya Murat Küçük solist olarak eşlik edecek.

Müzikseverlere davet

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz 25 Şubat Salı günü düzenleyeceğimiz “Şarkılar ve Hikayeler” adlı konserle sona erecek. Kent Orkestrası ve solist Murat Küçük’ün eşsiz performansıyla müzik dolu bir geceye tüm halkımız davetlidir. Müzikseverlerin bu güzel etkinliği kaçırmamasını diliyoruz” denildi.