Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi sağlık alanında önemli bir programa daha imza atarak “Böbrekleriniz Ne Durumda” konulu konferansta vatandaşlara sağlık alanında önemli bilgiler aktaracak. Program 25 Şubat Salı günü SGM’de gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesi sağlık konusunda düzenlediği bilgilendirme programlarına bir yenisini daha ekliyor.

25 Şubat’ta SGM’de

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla “Böbrekleriniz Ne Durumda” konulu konferans programı, 25 Şubat Salı günü saat 14.00’da Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak.

Tüm merak edilenler bu programda cevap bulacak

“Erken tespit edin, böbrek sağlığınızı koruyun” mottosuyla düzenlenecek konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. HamadDheir üstlenirken,Dr.Öğr.ÜyesiMahmud İslam konuşmacı olarak katılacak.

Programda böbrek sağlığı ve Ramazan’da böbrek sağlığının korunması başta olmak üzere böbrek hastaları ve şeker hastalarının oruç tutması ve diğer merak edilenler cevap bulacak.