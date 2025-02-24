Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın daha önce müjdesini verdiği İnegöl Belediyesi Halk Ekmek satışları bugün itibariyle başladı. 240 gram ekmek 10 TL ücretle 22 ayrı noktada satışa sunulurken, satış noktalarının talebe göre artış göstereceği ifade edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın Ocak ayında kamuoyuna müjdesini verdiği İnegöl Belediyesi Halk Ekmeği bugün itibariyle sofralara ulaşmaya başladı. 240 gram ekmeğin 10 TL’den satışa sunulduğu İnegöl Belediyesi Halk Ekmek başlangıçta 22 ayrı satış noktasında günlük 2 bin adet olarak satılacak.

240 GRAM HALK EKMEK 10 TL

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Daha önce vatandaşlarımıza halk ekmek konusunda çalışmalarımız olduğunu, kısa sürede nihayete ereceğini ifade etmiştik. Bugün itibariyle İnegöl Belediyesi Halk Ekmeği satış noktalarında vatandaşlarımıza ve sofralara ulaşmaya başladı. Amacımızın fırıncı esnafıyla rekabet etmek olmadığını ifade etmek istiyorum. İnegöl Belediyesi olarak dar gelirli ailelerimize katkı sunmak adına 240 gram ekmeği 10 TL ücretle satışa sunuyoruz” dedi.

22 SATIŞ NOKTASI BULUNUYOR

Başlangıç için günlük 2 bin adet üretim kapasitesiyle halk ekmek üretiminin startının verildiğini dile getiren Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi halk ekmeği farklı mahallelerimizde 22 ayrı noktada satışa sunuldu. İnegöl Yerel Esnaf Platformu (İYEP) üyesi işyerlerimiz ekmek satış noktası oldu. Ancak zamanla hem ekmek üretimimiz artacak ve çeşitlenecek hem de satış noktalarımız talebe göre artacak. Şu an 11 ayrı mahallemizde 22 satış noktası bulunuyor” açıklamalarında bulundu.