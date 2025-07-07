Türkiye’de ihracatçıların şampiyonlar ligi olarak nitelendirilen TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde, Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 24 firmayla yer aldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'ni 13 firma temsil etti.İZMİR (İGFA) - Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 2023 yılında 22 firmayla temsil edilmişti. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024 yılında yaptığı 3,8 milyar dolarlık ihracatın 2 milyar 48 milyon dolarlık dilimini TİM İlk 1000 Listesi’ne giren 24 firma gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçının yüzde 45’ini tek başına yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), TİM İlk 1000 ihracatçı listesine 13 firmayla girerek listedeki su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçısı firmalar arasında yüzde 54 temsil oranına ulaştı.

TİM İlk 1000 ihracatçı arasındaki ESÜHMİB üyesi 13 firma 2024 yılında 1,5 milyar dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü firmalarının ilk 5’i ESÜHMİB üyesi ihracatçılardan oluştu.

İLK ÜÇTE MUĞLALI İHRACATÇILAR SIRALANDI

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. 2024 yılında 342 milyon 699 bin dolarlık ihracata imza atarak, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 66. firma olurken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye ihracat şampiyonu oldu.

2023 yılında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye şampiyonluğu mutluluğu yaşayan Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. 2024 yılında 303 milyon 363 bin dolarlık ihracat performansıyla Türkiye ikinciliğine adını yazdırdı. Firma, Türkiye genelinde 79. sırada yer buldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye üçüncülüğünü, genel sıralamada 219. olan Noordzee Su Ürünleri İhracatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 129 milyon 759 bin dolarlık ihracat tutarıyla kazandı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ilk üçte yer alan firmaların tamamı su ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu üç firmanın bir diğer ortak özelliği de Muğla merkezli olmaları.

Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 113 milyon 888 bin dolarlık ihracat tutarıyla dördüncü, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. 100 milyon 210 bin dolarlık dışsatımla beşinci oldu. Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. sektör dokuzuncusu oldu.

İzmir merkezli ve TİM İlk 1000 Listesi’nin gediklisi Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 2024 yılında 68 milyon 344 bin doları su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı olmak üzere 97,6 milyon dolarlık ihracatla sektöründe 10. Sıraya yerleşti. Yaşar Dış Ticaret A.Ş. total listede 304. Basamağın sahibi oldu.

KANATLI SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE İKİNCİSİ

Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 479. firma olan Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. 65 milyon 209 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş., Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü genelinde 12. sıraya adını yazdırdı. Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. Kanatlı eti sektöründe Ege Bölgesi’ne Türkiye ikinciliği mutluluğu yaşattı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Üyesi İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektöründe Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 17. firma olurken, Özsu Balık Üretim A.Ş. 19. sıraya adını yazdırdı.

Kanatlı sektöründen TİM İlk 1000 Listesine giren ikinci Egeli Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş. olurken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe TİM İlk 1000 arasına giren bir diğer Egeli ihracatçı firma Kopuzmar Su Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. oldu.

TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’ndeki, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi bir firma ismini kamuoyu ile paylaşmamayı tercih etti.