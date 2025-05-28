Türkiye, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatını yüzde 26,5 artırarak 162 milyon dolara ulaştırdı. 750 bin ton rekolteyle dünya lideri olan sektör, 250 milyon dolarlık hedefe ilerliyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2024-2025 sofralık zeytin ihracat sezonunun ilk 7 ayında (1 Ekim 2024 - 30 Nisan 2025) yüzde 26,5’lik artışla 128 milyon dolardan 162 milyon dolara yükseldi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 750 bin tonluk rekolteyle dünya lideri olduklarını ve 100 bin ton ihracatla 250 milyon dolar hedeflediklerini belirtti.

Başkan Uygun, “7 ayda sofralık zeytin ihracatı yüzde 33 artarak 48 bin tondan 64 bin tona ulaştı. Üretici ve ihracatçılarımızın emeğiyle tarihi bir başarıya koşuyoruz” dedi.

İstatistiki verilere göre siyah zeytin ihracatı 49 bin tonu aşarak 123 milyon dolar getirirken, yüzde 22 büyüdü.

Verilere göre yeşil zeytin ihracatı ise yüzde 46 artarak 15 bin tona, yüzde 43 artışla 39 milyon dolara yükseldi.

Siyah zeytinde Almanya (32 milyon dolar), Irak (23 milyon dolar) ve Romanya (17 milyon dolar) ilk üçte yer alırken, yeşil zeytinde Almanya 9 milyon dolarla lider, Irak 6,8 milyon dolar, ABD 4,5 milyon dolarla takip etti. Türkiye'den sofralık ihraç edilen ülke sayısı ise 110 oldu.