Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ve (Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)koordinatörlüğünde özel gereksinimli bireylerin kültürel mirasa erişimini artırmayı amaçlayan önemli bir proje hayata geçti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ortağı olduğu iNCLUSION ERASMUS+ KA220 HED Projesi’nin açılış toplantısı, TÜBA koordinatörlüğünde 5 proje ortağından 13 temsilcinin katılımıyla TÜBA Ankara Merkezi’nde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen proje, 2 yıl boyunca sürecek.

KÜLTÜREL MİRASI ERİŞİLEBİLİR KILMAK

SOBE Vakfının da katkılarıyla hayata geçirilen proje, engelli bireylerle yükseköğretim öğrencilerini bir araya getirerek müze ve galerilerdeki kültürel mirası erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, genç profesyonellere yönelik eğitim programlarıyla engelli bireylerin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerileri kazanmaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Proje; TÜBA koordinatörlüğünde, SOBE Vakfı, Anadolu Üniversitesi, Hollanda’dan StichtingforEducation on AgilityLiberatingStructures (SEALS), Yunanistan’dan ARTIFACTORY ve Balkan Müze Ağı (BMN) ortaklığıyla yürütülüyor.

PROJE KAPSAMINDAKİ ZİYARETLER VE İŞ BİRLİKLERİ

Projenin açılış programı çerçevesinde, ekip Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış eğitim alanlarını ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile yapılan görüşmelerde erişilebilirlik çalışmalarına yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile engelli bireyler için kültürel mekânların erişilebilirliği konusundaki toplantıda da önemli kararlar alındı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret eden proje ekibi, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI SARAYBOSNA’DA DÜZENLENDİ

Proje kapsamında 22-25 Ekim 2024 tarihlerinde Saraybosna’da Balkan Müze Ağı (BMN) ev sahipliğinde uluslararası bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. İbrahim Diken, Araştırma Görevlisi Uğur Onur Günden ve Tezcan Çavuşoğlu; SOBE Vakfından Dr. Ümit Savaş Taşkesen, Şerife Küçükşantürk ve Cemre Gürel sunumlarıyla katkıda bulundu.

Eğitimlere Bosna Hersek Sanat Galerisi, Bosna Hersek Tarih Müzesi, Zenica Şehir Müzesi ve Kuzey Makedonya’dan Bitola Enstitüsü ve Müzesi gibi önemli müzelerin temsilcileri katıldı. Ayrıca Saraybosna Üniversitesi öğrencileri, müze ve galerilerdeki erişilebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

PROJE NİSAN 2026’DA TAMAMLANACAK

Erişilebilirlik konusunda farklı perspektiflerin paylaşıldığı program, Nisan 2026’da tamamlanması planlanan iNCLUSION Projesi’nin uygulanmasına yönelik önemli bir adım oldu. Proje, “Engelli İzleyiciler için Dönüştürücü Kültürel Deneyimler Yaratmak” amacıyla yenilikçi pratikler ve kaynaklar sunmaya devam edecek.

