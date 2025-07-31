Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Meram Şubesi’nde eğitim gören ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 9 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.KONYA (İGFA) - Vakıfta aldıkları yoğun ve nitelikli eğitimin ardından, ilgili sağlık kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu öğrencilerin artık özel eğitime ihtiyaç duymadığı belirlendi ve çocuk psikiyatristleri tarafından otizm tanıları kaldırıldı.

SOBE Meram bahçesinde gerçekleşen törene; Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya Sanayi Odası Başkanı ve SOBE Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Büyükeğen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Ali Çelik, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, vakıf yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, eğitmenler ve aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SOBE Meram Kurum Müdürü Dilara Yazıcı Çetin, “Bugün burada, umutla başladığımız bir yolculuğun gururla tamamlanan bir durağında buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her bir çocuğumuzun küçük ama çok kıymetli adımlarla nasıl büyük ilerlemeler kaydettiğine hep birlikte tanıklık ettik. Bu başarı; sabırla emek veren öğretmenlerimizin, inançla destek olan ailelerimizin ve sürece gönülden bağlı vakfımızın ortak emeğidir” dedi.

“OTİZM TANISI KALDIRILAN ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise konuşmasında, “Halihazırda 60 öğrencimizin eğitim aldığı Meram şubemizde, bireyselleştirilmiş eğitim programlarımız sayesinde birçok çocuğumuz önemli gelişim aşamaları kaydediyor. Bugün mezuniyet sevincini yaşadığımız çocuklarımızla birlikte, toplamda 12 öğrencimizin otizm raporunun kaldırıldığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Elbette tanı süreci, uzman hekimlerin yetkisinde olan bir alandır; ancak bizler bu sürece, eğitimle destek olarak eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ERKEN TANI VE SİSTEMLİ EĞİTİM FARK YARATIYOR”

Mustafa Ak konuşmasının devamında, “Erken tanı ve yoğun eğitimle otizmli çocuklarımızın hayatında nasıl büyük farklar yaratılabildiğini bir kez daha gözlemlemek bizler için büyük bir gurur. SOBE Vakfı olarak; kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü iş birliklerini daha da geliştirerek, daha fazla çocuğumuza umut olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın potansiyeline olan inancımızla, birlikte daha nice başarı hikâyelerine imza atacağız” dedi.

Törenin devamında öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkarak mezuniyet belgelerini protokol üyelerinden aldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, eğitmenlere de çiçek takdim edildi. Mezuniyet kepi atma seremonisi ve pasta kesimiyle program sona erdi.

SOBE MERAM’DA 60 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

0-6 yaş arası otizm tanısı almış çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı SOBE Meram’da, multidisipliner bir uzman kadro eşliğinde yürütülen eğitim ve terapi çalışmaları yıl boyunca devam ediyor. Öğrencilerin bilişsel, sosyal, iletişimsel ve davranışsal gelişimleri bilimsel temelli araçlarla yakından takip ediliyor. Eğitim sürecinin ardından uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmelerde, mezun olan öğrencilerin artık özel eğitime ihtiyaç duymadığı belirlendi. Bu sonuç, erken müdahale ve nitelikli eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.