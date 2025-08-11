Sivas Belediyesi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığı “Gülkart Çeyiz” projesi, 18-30 yaş arası yeni evlenen çiftlere 20 bin TL destek sağlayarak yuva kurmalarına katkı sunuyor. Bir ayda 35 çiftin faydalandığı proje, başvuruların devam ettiğini duyuran Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un liderliğinde büyük ilgi görüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, genç çiftlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği “Gülkart Çeyiz” projesiyle dikkat çekiyor.

18-30 yaş arasındaki yeni evlenen çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL’lik destek sunan proje, gençler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Destek, Sivas Belediyesi’nin oluşturduğu Gülkart üzerinden çiftlere ulaştırılıyor.

35 ÇİFT 20’ŞER BİN TL DESTEK ALDI

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, projenin 3 Temmuz 2025’te duyurulduğunu ve bir ay içinde 35 çiftin 20’şer bin TL destek almaya hak kazandığını belirtti. Uzun, “Başvurularımız devam ediyor. Yeni evlenen çiftlerimiz, belediyemizin internet sitesindeki sosyal destek bölümünden kolayca başvuru yapabilir. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, destek alanlara güle güle harcamalarını temenni ediyorum,” dedi.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILIYOR

Başvurular, Sivas Belediyesi’nin resmi internet sitesi (https://sivas.bel.tr/basvuru-form/) üzerinden sosyal destek başvuru sistemi aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Proje, Osmanlı dönemindeki çeyiz vakıflarından ilham alınarak geliştirildi.Başkan Uzun, “Gülkart Çeyiz projesiyle yeni yuva kuran çiftlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2025 Aile Yılı kapsamında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz,” diyerek projenin sosyal dayanışmayı güçlendiren bir adım olduğunu vurguladı.