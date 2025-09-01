Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelini makamında ağırlayarak teşekkür belgesi takdim etti.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelini makamında kabul etti.

Şehrin huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapan zabıta personeline teşekkür belgeleri takdim eden Başkan Uzun, “Zabıta teşkilatımız fedakârca görev yaparak hemşehrilerimizin huzurunun teminatı oluyor. Halk sağlığının korunmasından, şehir düzeninin sağlanmasına kadar geniş bir alanda özveriyle çalışıyorlar. Sivas halkı adına hepsine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“DAHA GÜVENLİ BİR SİVAS İÇİN KARARLIYIZ”

Başkan Uzun, zabıta teşkilatının çağın gereklerine uygun hizmet sunduğunu vurgulayarak, “Gelişen teknolojiyle entegre çalışmalarımız sayesinde daha hızlı ve etkin müdahaleler yapıyoruz. Denetimlerimiz düzenli ve güvenli bir şehir hedefiyle aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

DİLENCİLİĞE, KALDIRIM İŞGALİNE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE GEÇİT YOK

Hemşehrilerin huzurunu bozan dilenciliğe karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirten Uzun, “Şehir dışından günübirlik gelerek dilenciliği meslek haline getiren kişilerin tespitini hızla yapıyoruz. Kameralı takip sistemimiz sayesinde olaylara anında müdahale ediyoruz.” dedi.

Kaldırım işgalleri konusunda taviz vermediklerini belirten Uzun, “Esnafımız bu konuda oldukça duyarlı, uyarılarımızı dikkate alıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Uzun ayrıca park ve bahçelerde çevreyi kirleten veya kamu malına zarar verenlere karşı da caydırıcı cezai işlemlerin uygulandığını ifade etti.

“SİVAS BİZİM EVİMİZ”

Başkan Uzun, “Sivas bizim evimiz. Hepimiz bu şehre sahip çıkmakla yükümlüyüz. Zabıta teşkilatımız da bu sorumluluğun en önemli aktörlerinden biridir” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret, Başkan Uzun’un fedakârca görev yapan zabıta personeline teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

Ziyaretin ardından ise Sivas Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Tarihi Kent Meydanı’nda stant açtı.