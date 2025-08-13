Osmangazi Belediyesi, ilçeyi kaçak yapılardan temizlemek için yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 1. derece arkeolojik sit alanına yapılan kaçak yapılar yıkılarak yerle bir edildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekipleri’nin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde 1. derece sit alanına 20 tane kaçak yapı yapıldığı tespit edildi.

1’inci derece arkeolojik sit alanı olan Tepecik Höyüğüne kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bağ evi, betonarme bina ve iş yerlerinin belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle yıkımı gerçekleştirildi. Tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım çalışması sonucu 1. derece arkeolojik sit alanı kaçak yapılardan temizlendi.