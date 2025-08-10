Balıkesir’de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki sonra Sındırgı Çarşı’da bir bina yıkıldı. Binanın giriş katının eczane olarak kullanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki sonra Sındırgı Çarşı’da bir bina yıkıldı.

Binanın giriş katının eczane olarak kullanıldığı öğrenildi.

Çok sayıda binada hasar olduğu belirtilirken, deprem nedeniyle can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Balıkesir Sındırgı’da 6.1 depremin ardından 4,6 – 4,1 – 4,0 şiddetinde 3 deprem daha meydana geldi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, merkezde birkaç binada hasar meydana geldiğini söyledi.