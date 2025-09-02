Simge, yeni albümünün çıkış şarkısı “Mucize”nin BHDR versiyonunu dijital platformlarda yayınladı. Şarkı, yazın enerjisini müzikle buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği’nin dev isimlerini bir araya getiren yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Simge, albümünün çıkış şarkısı “Mucize”nin BHDR imzalı yeni versiyonunu tüm dijital platformlarda yayınladı.

Söz ve müziği Selim Siyami Sümer’e, prodüktörlüğü ise Ozan Bayraşa’ya ait olan “Simge & Mucize (BHDR Version)”, enerjisiyle yazın ruhunu en güçlü şekilde yansıtıyor. Yazı dans ederek, keyifli bir şekilde uğurlatmayı vaat eden şarkı; yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda hızla yükselişe geçti.

Yeni albümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken Simge, “Mucize (BHDR Version)” ile müzikseverlere yazın son günlerinde unutulmaz bir enerji armağan ediyor.