Türk pop müziğinin güçlü şarkı yazarı ve seslerinden Sıla, en sevilen şarkılarından Leyla’yı yepyeni bir düzenlemeyle müzikseverlerle yeniden buluşturdu. Sözleri Sıla Gençoğlu’na, müziği Efe Bahadır’a ait olan bu özel şarkı, aranjör Burak Erkul’un da dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe büründü.İSTANBUL (İGFA) - Dinleyicinin kalbinde özel bir yer edinen Leyla, bu versiyonuyla hem eski dinleyiciler hem de yeni nesil için taze bir keşif imkanı sunuyor. Sıla’nın güçlü vokali ile duygusal yapısını daha da derinleştiren yeni Leyla, Burak Erkul’un mimalizm ile derinliği harmanlayan modern düzenlemesiyle adeta yeniden doğdu.

Sıla, Leyla’nın yansıttığı yeni ruha uygun modern ve bohem şıklıkta bir stil ile kamera karşısına geçerek klip de çekti. Şarkının klibi hem duygusal yoğunluğu hem de sade ama etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni “Leyla”, 8 Ağustos itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında.

Sevilen Şarkı Yeniden Hayat Buldu

2012 tarihli "Vaveyla" albümünde yer alan ve dinleyicinin kabinde özel bir yer edinen şarkılardan Leyla, bu yeni versiyonuyla hem eski dinleyiciler hem de yeni nesil için taze bir keşif imkanı sunuyor. Sıla’nın güçlü vokali ile duygusal yapısını daha da derinleştiren yeni Leyla, Burak Erkul’un mimalizm ile derinliği harmanladığı modern düzenlemesiyle adeta yeniden doğdu.

