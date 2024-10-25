Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa son haliyle mest etti!
Hakan Ural ile Sibel Can'ın 11 yıl süren evliliklerinden Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı oldu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melisa ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla...Devamı için tıklayınız
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