Milliyet Sanat dergisinin haziran sayısında, 50. yılını kutlamadığı gibi kendisini anlatmayı da tercih etmeyen Sezen Aksu’yu farklı yönleriyle anlatacak değerli kalemler yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin 52 yıllık köklü kültür-sanat dergisi Milliyet Sanat, Haziran 2025 sayısında Sezen Aksu’nun sanat hayatındaki 50. yılını özel bir dosyayla kutluyor. Bu anlamlı sayıya, Aksu’nun 8 yıl aradan sonra Haziran’da dijital platformlarda yayımlanacak yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları”nın müjdesi de eşlik ediyor.

Dergide, Sezen Aksu’yu farklı perspektiflerden anlatan değerli yazarlar yer alıyor. Naim Dilmener, Aksu’nun müzik yolculuğunu kaleme alırken, psikiyatrist Alper Hasanoğlu şarkılarının toplum üzerindeki ‘grup terapi’ etkisini yazdı.

Seray Şahiner, Sezen şarkılarını Türkiye sosyolojisi bağlamında inceledi, şair Asuman Susam ise Aksu’yu ozan kimliğiyle ele aldı. Emel Müftüoğlu, Aksu’yu ‘şefkatli bir kötü gün dostu’ olarak anlatırken, öğrencileri onu ‘ders vermeyen bir öğretmen’ olarak tanımladı. Yeni albümü ise Filiz Aygündüz dinleyip detaylarıyla aktardı.

“Paşa Gönül Şarkıları” Albümü: Sekiz yıl sonra gelen albüm, Aksu’nun kendi bestelerinin yanı sıra sevdiği müzisyen ve söz yazarlarının eserlerini içeriyor.

Düzenlemelerde Ozan Bayraşa, Okay Barış, Mert Alp, Can Sanıbelli, Ayda Tunçboyacı, Mithat Can Özer, Mustafa Ceceli ve Onno Tunç’un imzaları var. Albümde Arto Tunçboyacıyan’ın dokunuşları da dikkat çekiyor.

“LİNÇ”

Söz: Sezen Aksu

Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Mithat Can Özer

“DOĞRUCU”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Ozan Bayraşa

“O DA GEÇTİ BU DA GEÇTİ”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Okaya Barış & Murat Bulut

“YAYGARA”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Mert Alp

“NANİK”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Mithat Can Özer

“EY AŞK”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Mustafa Ceceli

“DÜMENCİ”

Söz & Müzik: Soner Sarıkabadayı

Düzenleme: Mustafa Ceceli

“BANA SOR”

Söz: Ahmet Selçuk İlkan

Müzik: Sait Büyükçınar

Düzenleme: Can Sanıbelli

“YANDI İÇİM”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Ayda Tunçboyacı

“ABANOZDAKİ EMİNE”

Söz: Necati Cumalı

Müzik: Sezen Aksu & Levent Yüksel

Düzenleme: Onno Tunç

“AĞLA DERDİNE”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Mustafa Ceceli

“BAHÇE”

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Mustafa Ceceli