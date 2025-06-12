Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında Çeyrek Finalde karşılaşacak takımlar belli oldu.
Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 21.sini düzenlediği, Köyler arası Futbol Turnuvasında kuralar çekildi,çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu.
21 yıldır kesintisiz devam eden Geleneksel Futbol Turnuvasında Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar.
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14 Haziran Cumartesi
SIRAKAYALARSPOR-GÖKÇEDERESPOR
Saat: 15.17
AKSAÇLISPOR-İST.AĞÖRENSPOR
Saat: 19:119
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15 Haziran Pazar
KONURSUSPOR-ARSLANDEDESPOR
Saat:17:19
TAŞÇILARSPOR-ÇAYIRYOLUSPOR
Saat: 19:17