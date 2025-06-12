Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında Çeyrek Finalde karşılaşacak takımlar belli oldu.

Köyler arası Futbol Turnuvası, Tomlacık-İst.Ağören maçı
Köyler arası Futbol Turnuvası, Tomlacık-İst.Ağören maçı
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Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 21.sini düzenlediği, Köyler arası Futbol Turnuvasında kuralar çekildi,çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu.

21 yıldır kesintisiz devam eden Geleneksel Futbol Turnuvasında Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar.

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14 Haziran Cumartesi

SIRAKAYALARSPOR-GÖKÇEDERESPOR

Saat: 15.17

AKSAÇLISPOR-İST.AĞÖRENSPOR

Saat: 19:119

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15 Haziran Pazar

KONURSUSPOR-ARSLANDEDESPOR

Saat:17:19

TAŞÇILARSPOR-ÇAYIRYOLUSPOR

Saat: 19:17