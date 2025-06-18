Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), bünyesinde faaliyete geçecek olan yedinci derneğin temellerini atmak için Van’da çeşitli temaslarda bulundu.BURSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusunda yurt genelinde çalışmalarını sürdüren BUSADER Federasyonu; Bursa, İstanbul ve Ankara’da bulunan altı derneğin ardından yedinci derneği hayata geçirmek için Van’da görüşmeler gerçekleştirdi.

BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. A. Bülent Oktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Melek Üyük, Fatma Çil Yılmaz, Tülin Günbatılı ve Şerafettin Tiryaki’nin gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) Başkanı Özge Burak Değer ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirildi, ardından Van Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği için ilk fikir alışverişi yapıldı.

Federasyon üyelerinin, ülke çapında yürüttükleri projeleri VASİKAD Başkanı Özge Burak Değer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştığı ziyaret, Bedesten Çarşısı’nda gerçekleşen ve Van Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdullah Kadan ve Van Basın İlan Kurumu Müdürü Arda Aşkın’ın da katıldığı, kahvaltı organizasyonuyla başladı.

Kahvaltı sonrasında Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerine edebiyatımızın seçkin eserlerinden hediyeler takdim etti. Ardından üyeler Bedesten’deki geleneksel el sanatları dükkanları ve ustalarını ziyaret ederek Van’ın köklü zanaatlarıyla yakından tanışma fırsatı buldu.

Program Akdamar adasının ziyaret edilmesi ve Van Gölü’nde düzenlenen tekne turuyla devam etti.

Gezinin ikinci gününde ise Van Kalesi, Van Müzesi, Van kedi Evi ve tarihi Van evleri ziyaret edildi.