Keçiören Belediyesi ilçedeki park, bahçe, yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan kamelyalardan banklara, çitlerden oyun alanlarına kadar birçok ürünün imalatını kendi bünyesindeki atölyelerde yapıyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde maharetlerini sergileyen ustalarca kent estetiğine uygun yapılan üretimler, dayanıklılığı ve estetik tasarımıyla dikkat çekiyor. Üretimin yanında bakım onarım çalışmalarını da kendi yapan belediye hem üretiyor hem tasarruf ediyor.

Keçiören Belediyesi, belediyede kullanılan büyük-küçük iş makinaları ile diğer hizmet araçlarının bakım ve onarımını da Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki usta kadrosuyla kendi yapıyor.

Motor ustasından elektrikçiye, kaynakçıdan lastik ustasına kadar geniş bir teknik ekip, ihtiyaç duyulan tüm bakım süreçlerini belediye atölyelerinde gerçekleştiriyor. Arızalara hızlı müdahale edilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Keçiören Belediyesi örnek oluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Personelimizin iş gücünü etkin kullanma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla ve kendi ustalarımızla belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak hem büyük tasarruf sağlıyoruz hem de ilçemizi güzelleştirecek imalatlar yapıyoruz. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.