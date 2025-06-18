Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) 6 ay uğramayan vatandaşlar nedeniyle maaş kesintisi yapılan aile hekimleri ve çalışanlarının mağduriyetine isyan etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapan aile hekimleri ve çalışanlarını ziyaret ederek, maaş kesintilerine tepki gösterdi. Çeker, “6 ay ASM’ye uğramayan vatandaşlar nedeniyle çalışanların maaşlarından kesinti yapılması hiçbir vicdanın kabul edeceği bir durum değil” dedi.

KESİNTİLER VE NEGATİF PERFORMANS MAĞDURİYETİ

Çeker, ASM çalışanlarının, vatandaşların gelmemesinden kaynaklı cezalandırıldığını vurguladı. 6 ay uğramayan hastalar nedeniyle maaşlarda ciddi kayıplar yaşandığını belirten Çeker, örneklerle durumu gözler önüne serdi: 3470 kayıtlı nüfusu olan bir çalışan 7 bin TL, 3550 nüfusu olan 8 bin 856 TL, 3880 nüfusu olan ise 11 bin 500 TL eksik maaş aldı. Ayrıca, Hastalık Yönetim Platformu (HYP) düzenlemelerinin de mağduriyeti artırdığını ifade etti.

Negatif performans uygulamasının kaldırılmasını talep eden Çeker, “Günlük 75 hasta başvurusuna ulaşan hekim tam performans alırken, 43-44 başvuruda negatif performansla cezalandırılıyor. Sorumluluk eşit dağıtılmalı” dedi.

BAKANLIĞA ACİL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Türk Sağlık-Sen’in, Genel Başkan Önder Kahveci aracılığıyla konuyu Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci’ye ilettiğini belirten Çeker, Bakan Yardımcısı’nın kısa sürede düzenleme sözü verdiğini ancak henüz adım atılmadığını söyledi. Kesintilerin çalışanların maaşlarında yüzde 20’ye varan kayıplara yol açtığını vurgulayan Çeker, “Bu kayıp kabul edilemez. Bakanlık acilen düzenleme yapmalı ve bu mağduriyeti gidermeli. Sağlık çalışanlarının ekonomisi belirsizliğe sürüklenmemeli” diye konuştu.