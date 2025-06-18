17-18 Haziran tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen “Beylikdüzü TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali” Yaşam Vadisi’ni genç mucitlerin projeleriyle renklendirdi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen “Beylikdüzü TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali” 17-18 Haziran tarihlerinde Yaşam Vadisi’nde gerçekleşti. Festival kapsamında ilçedeki ortaokul ve lise öğrencileri, TÜBİTAK 4006-C programı çerçevesinde geliştirdikleri 110 bilimsel projeyi sergiledi. Genç mucitlerin teknoloji, mühendislik, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki yaratıcı çalışmaları, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

FESTİVALDE BİLİMLE DOLU BİR GÜN YAŞANDI

Ziyaretçilere açık olan festivalde ayrıca çeşitli atölyeler ve müzik dinletisi de yer aldı. Öğrenciler projelerini anlatma ve soruları yanıtlama fırsatı bulurken, aileler ve öğretmenler de çocukların bilimsel düşünme becerilerindeki gelişimi yerinde gözlemledi. Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı da alana gelerek stantları ziyaret etti. Etkinlik, hem öğrencilere motivasyon sağladı hem de bilimsel farkındalığın artırılmasına katkı sundu.