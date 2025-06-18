MTM Medya Takip Merkezi, 2025 Mayıs ayında medya ve sosyal medyada en çok konuşulan büyükşehir belediye başkanlarını araştırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mayıs ayında Ekrem İmamoğlu’nun ardından en çok konuşulan belediye başkanı oldu.BURSA (İGFA) - MTM Medya Takip Merkezi tarafından 01-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında internet, sosyal medya, televizyon ve yazılı basını kapsayan 10 bini aşkın kaynağın taranmasıyla hazırlanan rapor, başkanların geleneksel ve dijital medyadaki etkileşim düzeylerine ışık tuttu.

Geçtiğimiz ay medya gündeminde zirveyi 120 bin 203 haberle Ekrem İmamoğlu alırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 51 bin 970 haberle en çok konuşulan ikinci isim oldu.

Başkan Bozbey'i 51 bin 958 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay izlerken, sosyal medyada 29 bin 400 ileti ile önemli bir yer edinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yazılı basında da bin 225 haberle yine ilk üçte yer aldı.

Rapor, büyükşehir belediye başkanlarının yalnızca geleneksel medyada değil, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden de yoğun şekilde takip edildiğini ortaya koydu.