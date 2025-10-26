Bornova Belediyesi, 28 Ekim 2025’te Büyükpark’ta Sevcan Orhan konseriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kutlayacak. Fener alayı ve DJ Olcay Fidan performansıyla başlayacak etkinlikte, Bornovalılar hep birlikte Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacak. Başkan Ömer Eşki, “Cumhuriyet’in ışığı Bornova’da hep yanacak” dedi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl da büyük bir buluşmayla kutluyor. 28 Ekim 2025 Salı akşamı düzenlenecek etkinliklerde Fener Alayı saat 20.00’de Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak, ardından DJ Olcay Fidan performansıyla eğlence Büyükpark’ta devam edecek. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Sevcan Orhan, en sevilen şarkılarını Bornovalılar için seslendirecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları kutlamalara davet ederek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 102. yılını, büyük bir coşkuyla, el ele ve gönül gönüle kutlayacağız. Cumhuriyet’in ışığı Bornova’da hep yanacak. Bu anlamlı günde halkımızla birlikte olmak bizim için en büyük mutluluk.”