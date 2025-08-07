Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Sonko, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleler üzerine görüşmeler yaptı.ANKARA (İGFA) - Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye’ye resmi bir ziyaret için Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sonko’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi bir törenle karşıladı.

Türkiye ile Senegal arasındaki stratejik ortaklık seviyesinde iş birliğini derinleştirmeyi ve bölgesel konuları ele almayı amaçlayan ziyaret kapsamında, iki ülke arasında tarım, ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1953443512764023180

Anlaşmaların imza töreni sonrasında Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Ortak Basın Toplantısı düzenlenmesi beklenirken, saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeği verilecek.

11 Ağustos 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek ziyaret iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştirecek önemli bir adım olarak görülüyor.