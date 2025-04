Kayseri Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Sen Yaparsın Melikgazi” etkinliği kapsamında düzenlenen enstrüman yarışmasının finaline ev sahipliği yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Öğrencilerin yeteneklerinin sergilendiği yarışmaya toplam 18 okul katıldı. Birbirinden yetenekli öğrencilerin yer aldığı yarışmasının finalistleri ise Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi ve Özel Kayseri Tekden Ortaokulu oldu.

Genç dostu Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik edip her zaman desteklerinin devam edeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “ Melikgazi Belediyemiz gençlere olan desteklerini sürdürüyor. Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle “Sen Yaparsın Melikgazi” etkinliklerimiz kapsamında güzel bir enstrüman yarışması gerçekleştirdik. Birbirinden yetenekli gençlerimizin özel parçalarla yeteneklerini sergiledikleri güzel bir yarışma oldu. Gençlerimizin sergiledikleri güzel performansları büyük bir keyifle dinledik.

Sanatın dokunduğu her alan güzelleşiyor. Gençlerimizin içerisinde olduğu her projede ise ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor; finalistleri olan ise Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi ve Özel Kayseri Tekden Ortaokulumuzu tebrik ediyorum. Gençlerimize yönelik birbirinden farklı etkinliklerle eğitimlerine, yeteneklerine, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almalarına desteğimiz devam edecek. Kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli, başarılı ve mutlu gençler için Melikgazi Belediyemiz her zaman hazır.”