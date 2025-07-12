Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şirintepe Çocuk Şenliği, mahalledeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar şenlik boyunca hem eğlendi hem öğrendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuklar Hakları Birimi, Şirintepe Mahallesi’nde çocuklar için özel bir şenlik düzenledi. Şht. Jnd. Uzm. İkm. Kad. Çvş. Erol Ayaz Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, mahallede yaşayan çok sayıda çocuk ve aileleri bir araya geldi.

Gün boyunca devam eden şenlikte çocuklar farklı atölye çalışmalarıyla el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca, eski ve yeni sokak oyunları ile masa oyunları oynayarak hem eğlendi hem de sosyal iletişim kurdu.

Şirintepe Çocuk Şenliği, çocukların sadece eğlenmelerini değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirerek yeni deneyimler yaşamalarını hedefledi. Aileler de çocuklarıyla birlikte katıldıkları oyun ve atölyelerde keyifli zaman geçirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, bu tür etkinliklerin mahallelerde devam edeceğini belirtti. Etkinlik, Şirintepe sakinlerine sosyal bir ortam sağlamanın yanı sıra, çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçladı.