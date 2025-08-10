Selçuklu Belediyesi’nin Selçuklu’nun sembol mekanlarından biri olan Seyir Tepesi’nde düzenlediği Uçurtma Şenliği’nde yüzlerce uçurtma gökyüzünü süsledi.İZMİR (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin Konya’nın eşsiz manzarasına sahip Selçuklu Seyir Tepesi’nde düzenlediği Uçurtma Şenliği coşkuyla başladı. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününde yüzlerce uçurtma, Selçuklu semalarında süzülerek renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca etkinlik kapsamında çeşitli animasyon gösterileri, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar hem keyifli hem de unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe gelen çocuklar ve aileler, gün boyu süren etkinliklerin ardından, akşam saatlerinde ise Gökhan Şahin ile Bir Mavi Fasıl Konseri ile müzikle dolu bir gece yaşadı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinliğe katılarak şenlik alanında ailelerle sohbet ederek çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Başkan Pektyatırmacı’ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nihan Öncan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Çocuklarımızın aileleriyle birlikte kaliteli ve mutlu zaman geçirmeleri bizim için önemli”

Çocukların eğlenmesinin ve mutlu olmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Uçurtmalar Seyir Tepesi’nin tamamını kaplamış vaziyette. Her yerde uçurtma var, bu görüntü bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın, gençlerimizin burada olması, aileleriyle birlikte zaman geçirmesi, yaz tatilinin bu güzel günlerinde, bu güzel havada, aileleriyle birlikte kaliteli ve mutlu zaman geçirmeleri bizim için önemli. Burada bulunan bütün ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Selçuklumuzda gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunabilmek ve onların her alanda kendilerini geliştirebilmelerine fırsat sunmak için farklı ortamlar oluşturuyoruz. Yaz döneminde spor okulu faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün 13 binin üzerinde gencimiz, çocuğumuz spor okullarında bizlerle birlikte. 15 farklı branşta eğitimlerini alıyorlar. Farklı spor branşlarında hem kendilerini deneyimlemiş oluyorlar hem de geliştiriyorlar. Bu manada yine okul dışı öğrenme ortamlarımızda, Sanat Tasarım Atölyemizde, Gelişim ve Teknoloji Akademimizde, Hatice Hatun Çocuk Mektebimizde çocuklarımıza farklı atölye programlarıyla destek olmaya gayret ediyoruz. Aslında bu yaptığımız organizasyonlardaki etkinlik alanlarımız da çocuklarımıza farklı alanlarda imkan sunduğumuz alanlar. Çünkü burada da çini seramik, yüz boyama, resim atölyeleriyle çocuklarımız kendilerini deneyimleme fırsatını bulmuş oluyor. Yaza başlarken Kelebek Parkımızda Karne Şenliği yapmıştık. Orada da çok yoğun bir ilgi vardı. Çocuklarımız yoğun bir şekilde aileleriyle birlikte katılmışlardı. Burada da yine Uçurtma Şenliği’nde birlikteyiz. Bu birliktelikten dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğimizin teminatı onlar. Onlara her türlü imkanı en iyi şekilde sunmak da bizim görevimiz. Bu güzel, sıcak yaz gününde Seyir Tepe'sinde bizlerle olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: “Çocuklarımız ve ailelerimiz çok güzel vakit geçiriyor”

Çocuklara eğlenceli bir ortam hazırladığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da, “1 ay önce Kelebekler Vadisi'nde Karne Şenliği heyecanını yaşamıştık. Eğlenceli bir ortamdı ve yine burada çok güzel bir ortam ve çok güzel bir hava var. Çocuklarımız ve ailelerimiz çok güzel vakit geçiriyor. Konya Modeli Belediyecilik işte budur. Hem sosyal manada hem fiziki manada her türlü alanda Konya Modeli Belediyecilik dünyaya örnek olmakta. Bu konuda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tüm belediye başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nihan Öncan ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek bu etkinliklerin devam etmesini diledi.

Uçurtma Şenliği 10 Ağustos Pazar günü 15.00 – 23.00 saatleri arasında 2. gün etkinlikleriyle devam edecek. Çocukların çeşitli animasyon gösterileri, interaktif ve şişme oyun alanlarında sportif aktiviteler düzenleyebileceği etkinliğin 2. gününde akşam Furkan Ergün ile Eskimeyen Şarkılar Pop Müzik Konseri gerçekleştirilecek.