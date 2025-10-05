Son 5 yılda tasarladığı 7 yeni araç ve farklı sektörler için geliştirdiği batarya çözümleriyle dünyadaki mobilite dönüşümüne öncülük eden şirketler arasında yer alan TEMSA, 9 metrelik elektrikli otobüsü Avenue Neo’yu 4-9 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen Busworld Europe 2025’te tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada kendi segmentini yaratan araçlar geliştirmeye devam eden TEMSA, 9 metrelik yeni şehir içi otobüsü Avenue Neo’yu Busworld 2025’te tanıttı. 75 yolcu kapasitesi ve 600 kilometreye varan menziliyle, şehir içi ulaşımla sınırlı kalmayıp, büyükşehir kapsamındaki uzak ilçelere kadar çözüm sunacak şekilde geliştirilen Avenue Neo, 300 kW DC bağlantıyla yüzde 100 şarja 75 dakikada ulaşabiliyor.

Mobilite teknolojilerindeki en son gelişmeler ve dünya pazarlarındaki beklentiler doğrultusunda TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde tasarlanan Avenue Neo’nun batarya paketlemesi, yazılımı ve geliştirme süreçlerinin tamamı TEMSA mühendisleri tarafından gerçekleştirildi.

Avenue Neo, 2016 yılından bu yana İsveç ve Litvanya’nın sert kışlarından İspanya ve Türkiye’nin sıcak yazlarına kadar farklı coğrafyalarda başarıyla yol alan MD9 Electricity’nin güçlü mimarisi üzerine inşa edildi. MD9 Electricity’nin 5 milyon kilometreyi aşan yol tecrübesi Avenue Neo’ya aktarılırken, yeni nesil teknolojilerle güçlendirilerek daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlandı.

Avenue Neo, Türkiye’de belediye filolarını daha çevreci hale getirebilmek için güçlü bir alternatif sunarken, aynı zamanda dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edilerek Türkiye’nin katma değerli ihracat seferberliğinin önemli bir parçası olacak.

Busworld’de düzenlenen basın toplantısında konuşan TEMSA CEO’su Evren Güzel, şirketin değer odaklı yaklaşımına dikkat çekti.

TEMSA’yı sektörde benzersiz kılan 4 temel değer olduğunu belirten Güzel, "Geniş ürün gamımız, kapsamlı hizmetlerimiz, müşteri odaklı çözümlerimiz ve akıllı esnekliğimiz. Bu yaklaşım bir yandan mobilite dönüşümümüze katkı sunarken, bir yandan da çok güçlü finansal sonuçları beraberinde getiriyor. 2022-2024 arasını kapsayan 3 yıllık dönemde net satışlarımızı Euro bazında yüzde 68 oranında büyüttük. 2024 sonu itibariyle ciromuzu 429 milyon Euro’ya yükselttik ve döviz bazında şirket tarihimizin en yüksek cirosuna ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada, TEMSA gelirlerinin yüzde 68’ini küresel pazarlardan elde eden bir yapıya sahip. Tüm bunları yaparken, Avrupa ve ABD gibi, ticari araç pazarında rekabetin yoğun olduğu coğrafyalarda ayak izimizi güçlendirdik. 2023-2024 arasında, Avrupa’da büyüme oranımız yüzde 43, ABD’de ise yüzde 49 olarak gerçekleşti" dedi.