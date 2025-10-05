İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi’nde, 4 katlı bir iş hanının giriş katındaki depoda yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi’nde bir iş hanının giriş katındaki depoda çıkan yangına müdahale etti.

4 katlı bir iş hanının giriş katındaki depoda çıkan yangın ekipler tarafıundan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1974767756601135480