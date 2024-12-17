Schengen vizesi uygulamaları, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde özellikle son dönemde artan ret oranları nedeniyle tartışmaların odağına oturdu. Tokatlı gazeteci Sedat Özata’nın Schengen vizesi nedeniyle yaşadığı büyük kriz, uluslararası seyahat politikalarındaki belirsizlikleri yeniden gündeme getirdi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Schengen vizesi uygulamalarında bireysel ve ticari seyahatlerdeki bu zorlaşmalar, Avrupa’nın vize politikalarına olan güveni ciddi anlamda sarsıyor. Uzmanlar, mevcut prosedürlerin devam etmesi halinde benzer mağduriyetlerin artabileceğini öngörüyor.

Gazeteci Sedat Özata, eşi ve 5 yaşındaki oğlu ile Peru’ya seyahat etmek için İstanbul'dan İspanya aktarmalı bir uçak bileti aldı. Ancak İspanya’nın Schengen bölgesi kuralı gereği, aktarma uçuşlarında bile Türk vatandaşı olan yolculardan vize talep ediliyor. 5 yaşındaki çocuğun vizesi bulunmadığı için anne ve oğlu uçağa kabul edilmedi. Bu durum, ailenin yolculuğunu iptal etmesine ve biletlerin yanmasına neden oldu.

Havayolu şirketi ise sorumluluğu kabul etmedi.

Sedat Özata, aldığı uçak biletleri için toplamda 109 bin 999 TL ödemişti. Ancak havayolu şirketi, "aktarma ülkesi İspanya’nın vize politikası” nedeniyle iade talebini reddetti. Yaşanan bu kriz üzerine aile, yeni bir seyahat rotası belirlemek zorunda kaldı. Panama üzerinden planlanan yeni yolculuk ise 121 bin TL’ye mal oldu.

“MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUM”

Sedat Özata, mağduriyetini "Bilgim olsaydı bu biletleri asla almazdım. Maddi ve manevi olarak hayatımın en zor günlerini yaşıyorum." diyerek dile getirdi.

Vize eksikliği nedeniyle büyük bir borcun altına girdiğini belirten Gazeteci Sedat Özata, havayolu şirketi tarafından biletlerinin iadesinin yapılmadığını ifade ederek, "Yetkililer, bu tür durumlar için daha net bilgilendirmeler yapmalı. Mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum." dedi