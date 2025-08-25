Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 18-24 Ağustos 2025 haftasında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi firmaların projelerinde önemli adımlar attı. ELMAS Programı ve Savunma Kariyer platformuyla yerli savunma ekosistemi güçleniyor.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 18-24 Ağustos 2025 haftalık bülteninde Türk savunma sanayiinde kaydedilen gelişmeleri paylaştı.

Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) ile iş birliğinde düzenlenen “Türk Savunma Sanayii Kitapları Tanıtım Programı”na ev sahipliği yapan SSB, aynı zamanda ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ’ın projelerindeki ilerlemeleri, uluslararası iş birliklerini ve TEKNOFEST hazırlıklarını duyurdu.Öne Çıkan GelişmelerASELSAN’dan Kent Güvenliği Sözleşmesi: SSB ile ASELSAN arasında 43,9 milyon dolarlık kent güvenliği sözleşmesi imzalandı, şehirlerin güvenliğine yönelik yerli çözümler güçlendirildi.

HAVELSAN, otonom dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen insansız hava araçlarının (İHA) deniz platformlarında kullanımı için DESAN Tersanesi ile ilk sözleşmesini imzalarken, ASELSAN ve SEFİNE tarafından geliştirilen MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı’na (SİDA) ROKETSAN’ın ÇAKIR Seyir Füzesi entegre edildi. Ayrıca, TRLG-122 füzesinin hafif araçtan sabit deniz hedefine yönelik test atışı başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ’ın geliştirdiği Şimşek K, roket destekli kalkış sistemi (RATO) ile ilk kez yerden havalanarak hedef uçak ve kamikaze görevlerinde kullanılabilir hale geldi.

Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçerken, muhtelif miktarda 5,56 mm SAR-56 Piyade Tüfeği’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı.

İşte Savunma Sanayi'de bu hafta: