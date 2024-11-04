Şarkıcı Linet'e hırsız şoku! En yakını evini soydu
Güçlü sesiyle bilinen şarkıcı Linet, bu kez yaşadığı hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Evinde çalışan kadın tarafından soyulan Linet, "İnsanın emeğine, eşyasına göz dikmek ahlaksızlık." diyerek başından...Devamı için tıklayınız
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