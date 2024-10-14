Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı ve sürücüler için risk teşkil eden Kabahaydar kavşağında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliği ile kapsamlı bir sinyalizasyon sistemi kuruldu. Bölgenin trafik yoğunluğu ve kavşakta meydana gelen kazalar dikkate alınarak yapılan bu uygulama, özellikle can ve mal kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yol ağı içerisinde yer alan Kabahaydar kavşağı, hem şehirlerarası ulaşım açısından hem de çevre yerleşim yerlerine bağlantı sağlayan kritik bir nokta olarak biliniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışması, kavşakta trafik akışını düzenlemeye, sürücülere daha güvenli geçiş imkanı sunmaya yönelik önemli bir adım olarak hayata geçirildi.

Bu yeni sinyalizasyon sistemi, kavşakta trafik akışını dengeleyerek sürücülerin birbirine yol verme zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve düzensiz trafik akışının neden olduğu kazaların önüne geçecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sistemin devreye girmesiyle birlikte bölgedeki trafik kazalarının önemli ölçüde azalacağını belirterek, şehir genelinde benzer tehlike arz eden diğer kavşaklarda da bu tür önleyici tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.

Vatandaşlar ve bölge sakinleri de yapılan bu çalışmayı olumlu karşıladı, sinyalizasyon sistemi sayesinde kavşakta güvenliğin artacağına dair memnuniyetlerini dile getirdiler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin trafik kurallarına uyarak bu tür uygulamaların etkili olmasına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.