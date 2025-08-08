Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, Bozova Çatak Sosyal Tesislerinde düzenlenen “Doğanın Kâşifleri 3. Dönem” Yaz Kampı ilçelerden gelen öğrencilerin kamp deneyimi yaşamalarını sağladı. Teknolojiden uzak doğa ile iç içe bir gün yaşayan çocuklara, orman yangını ve alınacak önlemler uygulamalı bir şekilde anlatıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Bozova Çatak tesisleri Bungalov evlerde düzenlenen kamp programında, çocuklar ve gençler doğayla iç içe vakit geçirmenin tadını çıkardı. Kampa katılanlar, resim, müzik, doğa yürüyüşü, satranç gibi pek çok etkinlikten faydalandı.

Kampa katılanlar iki gün boyunca voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, müzik ve açık hava sineması gibi aktivitelerle dolu dolu bir zaman geçirdiler.

İki gün süren etkinlikler kapsamında çocuklar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı doğayla iç içe olan Bungalov evlerde konakladı.

Eğitmenlerin gözetiminde kamptaki etkinlere katılan çocuklara, Afet İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, orman yangınlarında alınacak önlemleri uygulamalı olarak anlattı. Afet, yangın ve yangın sonrası alınacak önlemlerin anlatıldığı etkinlikte yangın tüpü nasıl kullanılır çocuklara uygulamalı olarak gösterildi. Kampa katılanlar Atatürk Barajı Göl Kıyısında kendi ormanlık alanlarını oluşturdu. 30 öğrenci, Doğanın Kaşifleri Hatıra ormanına çam fidanları dikerek can suyu verdiler.

İlk kez kampa geldiklerini belirten çocuklar, burada unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar, kendilerine bu imkânı sunduğu ve çocuklara, gençlere verdiği önem için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet İşleri Müdürü Osman Akbaş, son zamanlarda yaşanan orman yangınlarına karşı Atatürk Barajı Göl Havzasındaki ormanlık alanda vardiyalı şekilde önlem alarak, dronlarla alanı taradıklarını ve öğrencilere orman yangınları hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.